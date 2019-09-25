Россияне задолжали за ЖКУ 800 миллиардов рублей

Совокупная задолженность россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 800 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Такую статистику в ходе совещания с членами правительства представил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

«Бюджетные организации задолжали 60 миллиардов, промышленные и прочие предприятия — 434 миллиарда рублей», — добавил министр.

В ноябре 2018-го Минстрой России сообщал о 750-миллиардной задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями.

Как ранее подсчитали аналитики компании FinExpertiza, за 12 месяцев 2018 года совокупная задолженность россиян за услуги ЖКХ выросла на 121 миллиард рублей. Тройку регионов с максимальным объемом коммунальных долгов составили Чукотский автономный округ, Ингушетия и Мурманская область. На душу населения в этих регионах пришлось 4,4 тысячи, 4 тысячи и 3 тысячи рублей долга за ЖКУ соответственно.

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