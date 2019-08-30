Долги за ЖКХ объяснили финансовой безграмотностью россиян

Минстрой объяснил причину роста задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В ведомстве считают, что у россиян отсутствует культура потребления ресурсов, сообщает РИА Новости.

«Мы с вами тратим много на электроэнергию, на воду, на тепло. Счета к нам приходят, возможно, слишком большие, но все зависит от нас, как мы потребляем ресурсы, так и должны за них платить», — заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

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За первый квартал 2019 года долги за ЖКХ составили более триллиона рублей. Егоров отметил, что это как долги населения, так и организаций. Также он провел аналогию со сферой сотовой связи, где при задолженности услуги прекращают оказываться.

В июле 2019 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам долги россиян за жилищно-коммунальные услуги. Управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищные кооперативы остаются вправе взыскивать просроченные долги через суд. В случае смены поставщика коммунальных услуг долги граждан могут передаваться от прежней компании к новой.

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