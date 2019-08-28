Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 28,7 миллиарда рублей. Больше всего физические лица задолжали за теплоснабжение — 146,4 миллиарда рублей.

Отдельно в министерстве подсчитали сумму задолженности промышленных потребителей. Их долг за ЖКУ составил 530,2 миллиарда рублей. Таким образом, в сумме граждане и промпотребители задолжали более триллиона рублей.

Генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин рассказал, что властям пока не удается эффективно бороться с растущей задолженностью за услуги ЖКХ. Тарифы на услуги растут, при этом зарплаты населения остаются невысокими. В 2019 году тарифы поднимали дважды, в 2020-м индексация будет проведена один раз — с 1 июля.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что средняя сумма долга за ЖКУ, которую взыскивают через суд, составляет 43 тысячи рублей. Задолженность за жилищно-коммунальные услуги может негативно повлиять на кредитную историю: у россиян могут возникнуть проблемы с получением займа в банке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!