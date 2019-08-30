Должникам по услугам ЖКХ нашли оправдание

Проблема роста задолженности российских граждан по жилищно-коммунальным платежам во многом связана с ненадлежащим качеством услуг, оказываемых ресурсоснабжающими организациями. Такое мнение высказала член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Светлана Калинина. Текст опубликован на сайте организации.

«Увеличение долгов по ЖКХ, в частности, говорит о том, что сегодня люди не получают ожидаемые качественные услуги, за которые они готовы платить, — полагает эксперт. — Во время проведения федеральных рейдов мы выявили множество таких ситуаций. Например, ржавая коричневая вода течет из водопроводного крана в поселке Мичуринский Тамбовской области, деревне Марусино Новосибирской области, в Ростовской области, где я побывала. При этом плата взимается как за качественную питьевую воду».

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Калинина подчеркивает, что граждане все равно обязаны платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), но компетентные органы должны реагировать на поступающие от них жалобы на коммунальщиков. По ее словам, пока Государственная жилищная инспекция очень плохо работает в этой сфере.

«Людей, которые вообще принципиально не платят за услуги ЖКХ, — незначительное меньшинство, — отмечает член ОНФ. — В основном накопившиеся долги связаны с недовольством жителей».

Ранее в августе стало известно, что в первом квартале 2019-го долги россиян за ЖКУ составили 564,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, долг вырос на 28,7 миллиарда рублей. Больше всего физические лица задолжали за теплоснабжение — 146,4 миллиарда рублей.

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