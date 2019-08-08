«Бесполезные» тарифы ЖКХ решили утвердить

Вице-премьер Виталий Мутко утвердил дорожную карту (план мероприятий) перехода к установлению тарифов на воду и тепло с помощью метода эталонных затрат. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

При эталонном подходе определяется средний уровень операционных расходов — затрат на ежедневное функционирование компаний. Стоимость услуг для потребителей рассчитывается исходя из данного показателя. ФАС настаивает, что переход на «эталон» позволяет прийти к прозрачному ценообразованию и росту эффективности организаций сферы ЖКХ. Чиновники называют эти нововведения «эпохальными», однако отраслевых экспертов пугает скорость, с которой новые тарифы будут внедряться на территории России.

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Подготовить переход ФАС и Минэкономразвития должны за год, однако ведомствам предстоит столкнуться с отсутствием релевантных финансовых данных у компаний, а именно на их основе и будут формироваться тарифы. Документ предполагает переход на электронную систему анализа финансовой отчетности, однако это не решает проблему сбора качественных данных, вдобавок сама система была создана ФАС 15 лет назад и нуждается в обновлении.

«Эталон» придет на смену более 20 федеральным законам и 100 подзаконных актов, которые регулируют сферу ЖКХ в настоящий момент. Чиновинки настаивают, что новая система приведет к повышению эффективности предприятий и снижению тарифов, а главное — они станут прозрачными.

Однако, как ранее писала «Лента.ру», отсутствие качественных данных может привести не к снижению цен, а, наоборот, к значительному росту платежек. Эксперты отрасли тогда называли реформу бесполезной — установленные тарифы берут для формирования тарифа среднее значение, что не решает проблемы отрасли, а, напротив, может привести лишь к большим перекосам.

Полный переход на новую систему планируют завершить в 2023 году. Участники рынка не торопятся оценивать влияние дорожной карты, ожидая публикации нормативно-правовых актов для перехода на «эталон».

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