Названы главные потребности россиян для «нормальной» жизни

Жители России перечислили свои основные семейные нужды для «нормальной» жизни. Об этом говорится в исследовании «Левада-центра», проведенном в конце июля.

Так, на первое место в иерархии потребностей россияне поставили продукты. По мнению 77 процентов респондентов, полноценное и качественное питание — самое главное.

Также средств обязательно должно хватать на оплату жилья — об этом заявили 62 процента опрошенных, одежду и обувь (55 процентов), лечение и покупку лекарств (51 процент).

В конце списка россияне поместили досуг и развлечения — их выбрали лишь 6 процентов респондентов. «Отказываться от досуга — это норма для значительной части населения», — отмечается в исследовании.

По сравнению с предыдущим опросом в декабре 2017 года, иерархия основных семейных нужд существенно не изменилась. Однако теперь россияне стали предавать немного большее значение покупке лекарств, лечению и оплате услуг ЖКХ.

Ранее, в апреле, Фонд «Общественное мнение» провел опрос, по результатам которого выяснилось, что около 40 процентов россиян стали больше экономить на еде и непродовольственных товарах в последние полгода.

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