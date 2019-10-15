Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ. Правительство планирует поддержать соответствующий законопроект, сообщают «Известия».

Нововведения предполагают, что в ЕПД появятся графы с платежами за содержание и текущий ремонт дома, вывоз мусора и капитальный ремонт. Сейчас в некоторых регионах жители получают несколько платежек за разные виды коммунальных услуг. Это приводит к путанице.

Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ. Также ЕПД поможет россиянам лучше оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, а властям — контролировать рост тарифов.

В правительстве отмечают, что законопроект необходимо доработать. Так, документ не отменяет обычные платежки и не регулирует механизм их работы после введения ЕПД. Это может привести к тому, что россиянам по ошибке выставят несколько платежных документов за одни и те же услуги: по старым правилам и по новым.

В августе Минстрой подсчитал, что по итогам первого квартала 2019 года россияне задолжали за ЖКХ 564,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 28,7 миллиарда рублей.

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