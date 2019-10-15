Названа неучтенная опасность новой платежки за ЖКХ

Введение в России единого платежного документа (ЕПД) лишит граждан возможности планировать свои расходы на ЖКХ. Об этом говорится в материалах общественного совета при министерстве строительства и ЖКХ РФ, предоставленных «Ленте.ру».

В общественном совете при Минстрое России подчеркивают, что при новом порядке оплаты коммунальных услуг россияне не смогут управлять этой статьей своих расходов. «Сегодня, получая платежки за свет, газ, воду, люди имеют возможность оплачивать их в том порядке, в котором им удобнее. Люди планируют свои расходы: оплатив счет за воду, человек точно знает, какую сумму ему необходимо еще заплатить за свет», — прокомментировал вводимый в стране порядок расчетов член общественного совета при министерстве строительства и ЖКХ РФ Рифат Гарипов.

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В материалах отмечается, что многие россияне, в силу низких доходов, оплачивают коммунальные расходы по частям, допуская незначительные просрочки и затем погашая их — сумма долга при этом фигурирует в квитанциях на оплату того или иного вида ЖКУ. Объединение всех коммунальных расходов в общий документ способно привести к путанице в расчетных центрах и незаконному начислению долгов, считают в совете.

«ЕПД потребует единовременной оплаты через расчетные центры. Если человек внесет лишь часть средств, то непонятно, каким образом она будет распределена между поставщиками услуг. Такая ситуация может вызвать серьезную путаницу — разобраться, кому конкретно, за какую услугу и какую сумму гражданин должен, будет очень сложно», — подчеркнул Рифат Гарипов.

Введение ЕПД, объединяющего все коммунальные расходы россиян, предусматривается законопроектом, подготовленным Минстроем России. Документ внесен в Госдуму, в случае его принятия в российский Жилищный кодекс могут быть внесены соответствующие поправки.

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