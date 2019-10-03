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Названы способы сэкономить на оплате отопления

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Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости.

Самый эффективный способ экономии — установка индивидуального счетчика тепла, считает замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех. По его словам, подобные приборы дают реальное понимание затрат на отопление, но являются бесполезными, если в квартире текут трубы или постоянно открыты окна.

Владельцам частных домов важно самим следить за отоплением, отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он добавил, что понижение температуры всего на один градус снизит суммы по оплате тепла до семи процентов.

Профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев рассказал о способах общедомовой экономии. По его словам, для этого необходимо установить как общий счетчик, так и автоматизированный индивидуальный. С помощью последнего можно будет потреблять не то количество тепла, которое пришлет теплоснабжающая компания, а то, которое актуально в конкретный момент, пояснил эксперт.

Проведенное в июле социологическое исследование показало, что почти четверть россиян считает размер платежей за ЖКУ неподъемным для себя. Только 8 процентов опрошенных назвали размер коммунальных платежей полностью приемлемым для себя. 27 процентов заявили, что хотели бы снижения размера платежей, 42 процента назвали суммы в платежках высокими. 23 процента респондентов признались, что коммунальные расходы для них являются непосильными вплоть до невозможности оплачивать счета.

В июне «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что с 2020 года в России изменят нормативы отопления в зависимости от этажности. По словам Гладких, владельцев квартир, располагающихся с 1-го по 4-й этаж, заставят платить больше. Отмечалось, что этот норматив якобы должны были внедрить еще в 2016 году, но тогда Минстрой настоял на переносе сроков.

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