В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Так, владельцы квартир на нижних этажах будут платить за отопление больше. Депутат отметил, что основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1-го по 4-й этаж.

По словам Гладких, этот норматив должны были внедрить еще в 2016 году, но тогда Минстрой настоял на переносе сроков.

Ранее сообщалось, что главными проблемами сферы ЖКХ россияне считают неточное начисление оплаты. Неверное начисление платы за коммунальные услуги отметили в качестве проблемы 19 процентов обратившихся с жалобами россиян. На втором месте оказалось некачественное управление многоквартирными домами — на это пожаловались 14 процентов, еще 13 процентов указали на неудовлетворительное состояние домов и содержание общего имущества.

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