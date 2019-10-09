Россияне начали оставаться без работы из-за долгов за ЖКХ

Московские компании начали тщательно проверять кредитную историю кандидатов на трудоустройство. Препятствием при приеме на работу также может стать коммунальная задолженность, сообщает телеканал «Москва 24».

Речь идет о ситуациях, когда по делу о задолженности за ЖКУ уже есть решение суда. Один из таких случаев приводится в сюжете телеканала: москвичка Ирина Сидорова, накопившая долг перед коммунальщиками в размере 160 тысяч рублей, не может устроиться на постоянную работу.

Банковский счет женщины арестован судебными приставами, карты заблокированы. Чтобы получить возможность разблокировать одну из карт и пользоваться частью заработанных денег, отдавая остальное на оплату долга, Сидоровой требуется справка из бухгалтерии работодателя. Как говорит женщина, уже двое работодателей отказали ей в трудоустройстве после обращения за такой справкой. В сюжете не указывается профиль компаний, в которые устраивалась Сидорова, но уточняется, что ранее она работала няней и помощницей по хозяйству.

Материалы по теме Дави и тряси Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают

Опрошенные «Москвой 24» эксперты уточняют, что препятствием к трудоустройству часто становится плохая кредитная история кандидата и даже само по себе наличие у него большого количества открытых кредитов. Как отметила начальник отдела персонала одного из банков Ирина Ковалева, закредитованный сотрудник обычно держится за работу, однако его работоспособность падает из-за повышенной тревожности.

По словам генерального директора одного из бюро кредитных историй (БКИ) Олега Лагуткина, за кредитной историей кандидатов компании обращаются чаще всего в случаях, когда речь идет о материально ответственных должностях. Без согласия заемщика такой запрос сделать невозможно, поэтому дать письменное согласие кандидату предлагается на собеседовании. В сюжете уточняется, что в БКИ за проверкой потенциальных сотрудников обращаются около семидесяти столичных компаний — прежде всего, это торговые сети, банки и госкорпорации.

Ранее столичные риелторы предостерегли потенциальных ипотечных заемщиков от так называемой «кредитной усталости» — опасного психологического состояния, которое возникает при слишком высоком (более 30 процентов дохода) уровне ежемесячного платежа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru