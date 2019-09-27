Россиян оцифруют и заставят платить за ЖКХ

В России появится электронная база персональных данных плательщиков за жилищно-коммунальные услуги, пишут «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Пахомова.

По словам Пахомова, занимающего пост заместителя главы комитета по жилищной политике и ЖКХ, соответствующую инициативу власти намерены реализовать к апрелю следующего года. Сейчас вопрос проходит обсуждение в экспертном сообществе.

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Новая система должна исключить случаи судебного взыскания задолженности с добросовестных плательщиков. С октября в России вступит в силу закон, предписывающий подавать иски в арбитражные суды только с указанием идентификационного номера ответчика, в качестве которого могут выступать номер паспорта или СНИЛС.

Новая база данных сможет стать одним из способов идентификации неплательщиков, отметили опрошенные изданием юристы. При этом пока не определено точно, какая информация будет присутствовать в базе.

По данным министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, общая задолженность россиян за коммунальные услуги составляет 800 миллиардов рублей.

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