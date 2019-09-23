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Отопительный сезон начался в Москве

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В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха ниже плюс восьми градусов в Москве началась подача тепла в жилые и административные здания. Регулировка температуры займет до пяти дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.

В пресс-службе отметили, что сотрудники ЖКХ приступают к включению отопления в медицинских, образовательных учреждениях, жилых домах. Также тепло будет пущено в объекты спортивной инфраструктуры, административные и промышленные здания.

Все отопительное оборудование было готово к отопительному сезону с 1 сентября, подчеркнули в комплексе городского хозяйства. С 20 сентября в столице начали отапливать социальные учреждения.

«Запас системы энергоснабжения города Москвы позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры наружного воздуха минус 30-40 градусов», — уточнили в пресс-службе.

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