Москвичам посоветовали не ждать бабьего лета

В Москве ожидать бабьего лета уже не стоит, потому что наступила астрономическая осень. Об этом заявила сотрудница столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

По ее словам, «после дня осеннего равноденствия, говорить о бабьем лете уже некорректно».

Ранее в сентябре ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец сообщил, что с 23 сентября в Москве ожидается улучшение погодных условий, средняя температура составит 15 градусов тепла. По его словам, такая погода свидетельствует о третьей волне бабьего лета. Он отметил, что с 23 по 27 сентября ночью температура будет плюс 3-8 градусов, днем повысится до 15-16 градусов тепла.

До этого стало известно, что похолодание в европейской части России сохранится всю текущую неделю. Небольшого потепления в Москве и области стоит ожидать только к выходным, сообщала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Средняя суточная температура будет 6-7 градусов, что характерно скорее для октября. Значения средней суточной температуры ниже климатической нормы.

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