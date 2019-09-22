В Центральной России прошел первый снег

В ряде районов Подмосковья прошел первый снег. Об этом сообщает РИА Новости.

Дождь с градом и снегом был замечен в Ступинском районе, на юге области, а также в Клину, на северо-западе региона.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков уточнил агентству, что продолжительность снегопада не превысила пяти минут. По его словам, образующийся снег не успевает таять в полете, но снежного покрова не ожидается.

С 23 сентября в Москве ожидается улучшение погодных условий, средняя температура составит 15 градусов тепла. По его словам, такая погода свидетельствует о третьей волне бабьего лета. Он отметил, что с 23 по 27 сентября ночью температура будет плюс 3-8 градусов, днем может повышаться до 15-16 градусов.

20 сентября Гидрометцентр сообщил, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон, который продлится с октября по март, будет около или выше нормы.

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