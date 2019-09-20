Россиянам рассказали о погоде на ближайшие полгода

Температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон, который продлится с октября по март, будет около или выше нормы. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Так, в октябре средняя температура превысит нормальные значения за Полярным кругом. На юге Сибири и Дальнего востока, напротив, будет холоднее, чем обычно. Нормальные показатели ожидаются в ноябре по всей России, за исключением полярных районов — там они будут выше нормы.

Столбики термометров в декабре в основном будут находиться около средних многолетних значений. Исключениями станут Урал и Сибирь, где в этом месяце воздух будет теплее, а также Западная Сибирь — там температурные показатели будут ниже нормы.

Согласно прогнозам специалистов Гидрометцентра, холодный январь ожидается в Якутии, тогда как в целом по России температуры в этом месяце будут на уровне нормы. Февраль 2020 года будет холоднее, чем февраль 2019-го в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа. Превышающие норму температуры прогнозируются в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (кроме юга Камчатки, где показатели будут около и ниже нормы).

В марте на юге России, а также на Урале и в Сибири ожидается потепление, причем температуры в этом месяце могут превысить нормальные. Вместе с тем на севере Центрального округа, в Северо-Западном округе, а также на Дальнем Востоке среднемесячные температуры, если и превысят норму, то не намного, отмечают в Гидрометцентре.

Ранее синоптики предсказали первый снег в европейской части России. Так, по их данным, дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в центральной части страны в воскресенье, 22 сентября. С понедельника похолодание продолжится, уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

До этого ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец сообщил, что с 23 сентября в Москве ожидается улучшение погодных условий, средняя температура составит 15 градусов тепла. По его словам, такая погода свидетельствует о третьей волне бабьего лета. Он отметил, что с 23 по 27 сентября ночью температура будет плюс 3-8 градусов, днем повысится до 15-16 градусов тепла.

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