Россиян предупредили о вторжении холода

Холодный воздух переместится из европейской части России на юг страны. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».

По данным синоптиков, причиной похолодания стало семейство североатлантических циклонов. «В их циркуляции холодный воздух распространяется все дальше на юг, где пока что сохраняются островки по-летнему жаркой погоды: в прошедшие выходные некоторые метеостанции Краснодарского края, Ставрополья, Калмыкии и Дагестана отмечали температуру, близкую к 30 градусам», — говорится в сообщении.

Вместе с тем синоптики отмечают, что в Ростовской и Волгоградской областях воздух уже начал охлаждаться до 4-7 градусов. К середине недели похолодание ожидается на побережье Черного и Каспийского морей. Так, в среду, 18 сентября, температура в Крыму составит около 20 градусов, а в Ростове-на-Дону и Волгограде похолодает до 16-19 градусов.

«Вторжение холода местами будет сопровождаться дождями и грозами, в середине недели — сильным ветром», — отметили синоптики. Кроме того, по их данным, похолодание продолжится до конца недели. Так, температура в среднем понизится еще на 2-4 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с 23 сентября в Москве ожидается улучшение погодных условий, средняя температура составит 15 градусов тепла. По его словам, такая погода свидетельствует о третьей волне бабьего лета. Он отметил, что с 23 по 27 сентября ночью температура будет плюс 3-8 градусов, днем повысится до 15-16 градусов тепла.

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