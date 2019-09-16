Названы сроки возвращения бабьего лета в Москву

С 23 сентября в Москве ожидается улучшение погодных условий, средняя температура составит 15 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам Тишковца, такая погода свидетельствует о третьей волне бабьего лета. Он отметил, что с 23 по 27 сентября ночью температура будет плюс 3-8 градусов, днем повысится до 15-16 градусов тепла. Синоптик добавил, что это «неплохая» температура для конца сентября.

Со 2 октября москвичей ожидает период «комфорта и солнца», добавил Тишковец. Он сообщил, что осень будет «золотая» и «красивая».

Ранее Тишковец предупредил жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга о резких колебаниях атмосферного давления. Он назвал такие скачки «барической пилой» и отметил, что это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

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