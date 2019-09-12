Россиян предупредили о резком похолодании

Антициклон, благодаря которому в Москве и других регионах европейской части страны держится летняя погода, вскоре покинет территорию Центральной России, после чего произойдет резкое похолодание. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

«К сожалению, летняя погода продержится только пару дней», — сказала она. Сейчас, отметила Паршина, в регионах Центральной России дневная температура составляет 20-25 градусов Цельсия, а на юге — до 28. Однако с 14 сентября она «резко понизится — сразу на 6-8 градусов».

«Будет лишь 13-18 градусов, — продолжила Паршина. — В воскресенье и понедельник похолодание продолжится. Ночью на севере Центрального округа — от трех до восьми тепла. Днем 11-17 градусов. Это уже ниже нормы».

В Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Псковской и Новгородской областях будет около 16 градусов тепла. В Карелии, Вологодской и Архангельской областях синоптики прогнозируют дожди, а ночью будет 2-7 градусов выше ноля.

Лентяя погода сохранится только на юге России, где будет до 30 градусов жары. Вода в Сочи, Туапсе и на других курортах прогреется до 21-24 градусов.

11 сентября москвичам пообещали скорое завершение бабьего лета. По словам главы Росгидрометцентра Романа Вильфанда, в выходные столицу ожидает смещение холодного фронта и понижение температуры примерно на четыре-пять градусов. Вся следующая неделя будет пасмурная, дождливая, ветреная и холодная, отметил он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!