Погоду признали угрозой экономике России

Российская экономика серьезно зависит от погодных условий. Об этом заявил директор департамента государственной политики и регулирования по изучению Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущев, сообщает РИА Новости.

«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — сказал чиновник на заседании общественного совета при ведомстве.

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По итогам встречи решено дать ряд указаний Росгидромету. Среди них — тщательнее составлять прогнозы, которые необходимы для прохождения Северного морского пути, развивать метеорологические сервисы, сеть наблюдений, оперативную обработку спутниковых данных, а также средне- и долгосрочные прогнозы.

От погодных условий зависит, помимо сельского хозяйства, туристическая отрасль, розничная торговля и энергопотребление, возрастающее при пониженной температуре. Существенное влияние оказывают и экстремальные явления, такие как наводнения, пожары, ураганы, на борьбу с последствиями которых тратятся средства из бюджета.

Ранее руководство МЧС неоднократно призывало ввести штрафы для синоптиков за неверные прогнозы погоды. В 2017 году глава ведомства Владимир Пучков после урагана в Москве объяснил, что наказывать надо конкретных должностных лиц. А в 2010-м его предшественник Сергей Шойгу, в настоящее время занимающий должность министра обороны России, заявил, что Росгидромет берет деньги за свои предсказания, а значит, должен отвечать за них. Кроме того, в 2005 году бывший мэр Москвы Юрий Лужков пытался добиться от синоптиков неустойки за неточные прогнозы погоды.

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