Рост цен в России объяснили теплой погодой

Снижение темпов роста цен в России объяснили теплой погодой, из-за которой многие сельхозкультуры дали ранний урожай и позволили сдержать привычный для начала лета уровень инфляции. Об этом рассказала заместитель председателя правления Центробанка Ксения Юдаева, сообщает в среду, 3 июля, «Интерфакс».

«Цены в связи с поступлением на рынок нового урожая начали снижаться на несколько недель раньше, чем они снижались в прошлом году. Поэтому мы можем видеть в эти месяцы — в июне, может быть, в июле — опережающее снижение инфляции по сравнению с прогнозом, потому что это некоторый случайный погодный фактор, который до конца учесть нельзя», — рассказала первый замглавы Банка России, отметив, что регулятор пока не готов оценить силу эффекта теплой погоды для решения по ключевой ставке.

Материалы по теме «70 процентов профессий исчезнут в следующие 10 лет» Как вырастить Стива Джобса и победить бедность в России? Отвечает ведущий экономист Европы

По словам Юдаевой, ЦБ нужно время, чтобы оценить влияние сезонных факторов на годовую динамику в целом, так как пока неясно, будет ли эта ситуация иметь долгосрочный или краткосрочный эффект. Хорошая погода на протяжении длительного времени приведет к росту урожая и дальнейшему замедлению роста цен, отметила зампред.

«В любом случае все, что связано с урожаем, с колебаниями погоды, это краткосрочные факторы, к которым нужно относиться соответственно. Можно будет, конечно, наблюдать, оказывают ли они или не оказывают влияние на инфляционные ожидания», — отметила она.

С начала 2019 года инфляция в России достигла 2,42 процента, в мае 2019 года рост цен составил 0,34 процента. Данных за июнь ни Росстат, ни ЦБ пока не предоставили. По итогам 2019 года Банк России ожидает инфляцию в диапазоне от 4,7 до 5,2 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!