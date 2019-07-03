Рост цен в России объяснили теплой погодой

Снижение темпов роста цен в России объяснили теплой погодой, из-за которой многие сельхозкультуры дали ранний урожай и позволили сдержать привычный для начала лета уровень инфляции. Об этом рассказала заместитель председателя правления Центробанка Ксения Юдаева, сообщает в среду, 3 июля, «Интерфакс».
«Цены в связи с поступлением на рынок нового урожая начали снижаться на несколько недель раньше, чем они снижались в прошлом году. Поэтому мы можем видеть в эти месяцы — в июне, может быть, в июле — опережающее снижение инфляции по сравнению с прогнозом, потому что это некоторый случайный погодный фактор, который до конца учесть нельзя», — рассказала первый замглавы Банка России, отметив, что регулятор пока не готов оценить силу эффекта теплой погоды для решения по ключевой ставке.
По словам Юдаевой, ЦБ нужно время, чтобы оценить влияние сезонных факторов на годовую динамику в целом, так как пока неясно, будет ли эта ситуация иметь долгосрочный или краткосрочный эффект. Хорошая погода на протяжении длительного времени приведет к росту урожая и дальнейшему замедлению роста цен, отметила зампред.
«В любом случае все, что связано с урожаем, с колебаниями погоды, это краткосрочные факторы, к которым нужно относиться соответственно. Можно будет, конечно, наблюдать, оказывают ли они или не оказывают влияние на инфляционные ожидания», — отметила она.
С начала 2019 года инфляция в России достигла 2,42 процента, в мае 2019 года рост цен составил 0,34 процента. Данных за июнь ни Росстат, ни ЦБ пока не предоставили. По итогам 2019 года Банк России ожидает инфляцию в диапазоне от 4,7 до 5,2 процента.