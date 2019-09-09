Россиянам пообещали июльское тепло в сентябре

В центральных регионах России в течение всей рабочей недели сохранится теплая погода, преимущественно без осадков. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, сообщает «Российская газета».

Характер погоды будет определяться антициклоном. С 9 по 13 сентября не ожидается осадков, но по утрам возможна сильная туманность. Паршина отметила, что в сентябре температура будет выше нормы на 1,5 градуса.

«Ночные температуры держатся на уровне плюс 10-15 градусов, днем 21-26 градусов. Это июльские значения», — объяснила синоптик.

С 10 по 13 сентября сохранится летняя сухая погода, а в выходные 14 и 15 сентября возможны кратковременные дожди.

2 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая зима в России будет теплой и слякотной. По его словам, она будет похожа на европейскую — наиболее теплыми и влажными месяцами будут январь и февраль. «Очень длинные периоды оттепельной, сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей», — пояснил Тишковец.

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