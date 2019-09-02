Россиянам пообещали еврозиму

Предстоящая зима в России будет теплой и слякотной — похожей на европейскую. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, наиболее теплыми и влажными месяцами будут январь и февраль. «Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей», — пояснил Тишковец.

Специалист добавил, что самым холодным периодом будут предновогодние дни. При этом климатическая зима в этом году будет отсрочена минимум на две-три недели.

Ранее, в августе, синоптики пообещали жителям центра европейской части России бабье лето. По данным Гидрометцентра, в европейской и азиатской частях страны в сентябре ожидается средняя температура выше нормы, а на Алтае будет холоднее обычного. В азиатской части — от Урала до Дальнего Востока — температурные показатели будут выше нормы. Теплая погода также ожидается в Сибири, Якутии, Забайкалье, на Чукотке и Камчатке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



