Россиянам предсказали теплый сентябрь

В европейской и азиатских частях России в сентябре ожидается средняя температура выше нормы. Холоднее обычного будет на Алтае. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на предварительный прогноз Гидрометцентра.

В начале сентября для Москвы норма — это плюс 18 градусов днем и плюс 14 ночью, во второй половине — плюс 9 днем и плюс 4 ночью. По подсчетам синоптиков, в этом году в столице будет теплее этих показателей.

В азиатской части — от Урала до Дальнего Востока — температурные показатели будут также выше нормы. Теплая погода ожидается в Сибири, Якутии, Забайкалье, на крайнем севере Урала, Чукотке и на Камчатке.

В Крыму во время «бархатного сезона» в начале месяца дневная температура составит от 22 до 27 градусов, иногда будет возрастать до 30. В конце сентября ожидается снижение до плюс 19-24 градусов.

На большей части юга европейской России прогнозируется уменьшение среднего количества осадков, но в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края они будут в пределах нормы.

Ранее в Гидрометцентре указывали, что потепление после продолжительных холодов в стране связано с приходом высотного циклона, который перекрыл холодные потоки и открыл путь теплому воздуху из тропиков.

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