Россиянам пообещали возвращение лета

В ближайшее время погода в России вернется к климатической норме: в Москве ожидается потепление до 26 градусов, а в Крыму — жара до 36 градусов, возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева.

По информации издания, изменения в погоде связаны с приходом высотного циклона, который перекрыл холодные потоки, благодаря чему в центральную часть России стал поступать воздух из тропических широт. В результате в центральной части страны потеплеет до 26 градусов. Такая температура установится в Московской области 14 августа. В четверг, 15 августа, ночью будет облачно, местами гроза, воздух прогреется до 15-17 градусов. Днем ожидается облачная погода с небольшим дождем и температурой до 23 градусов по Москве и до 26 градусов по области.

В пятницу, 16 августа, местами также ожидается дождь, температура воздуха составит 19-21 градус по Москве и 17-22 градусов по Подмосковью. В выходные, 17 и 18 августа, в регионе будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура днем будет не больше 22 градусов. А в начале следующей недели, с 19 августа, синоптики обещают потепление до 26 градусов.

На Южном Урале погода также улучшится: 15-16 августа в Свердловской области воздух днем прогреется до 25-27 градусов. В Крыму из-за антициклона может установиться температура, которая близка к абсолютным максимумам: 30-36 градусов.

Ранее, в августе, стало известно, что продолжительная холодная погода в европейской части России может быть связана с движением Земли, Луны и Солнца. Об этом рассказал главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренко, который назвал эти процессы «небесной механикой». По словам ученого, Луна оказывает гравитационное воздействие на земную атмосферу. Он отметил, что обычно смена погодного цикла происходит каждые пять-девять дней и связана она с лунными фазами — от новолуния к полнолунию и обратно. Также на Землю влияет более длительный лунный цикл, связанный с приближением и отдалением спутника.

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