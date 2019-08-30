Россиянам пообещали бабье лето

В центре европейской части России ожидается бабье лето. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Вильфанд отметил, что синоптики говорят о бабьем лете «уверенно». Он также напомнил, что в 2018 году бабьего лета не было.

Ранее сообщалось, что в европейской и азиатской частях России в сентябре ожидается средняя температура выше нормы, а на Алтае будет холоднее обычного. В азиатской части — от Урала до Дальнего Востока — температурные показатели будут выше нормы. Теплая погода также ожидается в Сибири, Якутии, Забайкалье, на Чукотке и Камчатке. На большей части юга европейской части ожидается уменьшение среднего количества осадков. В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края они будут в пределах нормы.

В Гидрометцентре указывали, что потепление после продолжительных холодов в стране связано с приходом высотного циклона, который перекрыл холодные потоки и открыл путь теплому воздуху из тропиков.

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