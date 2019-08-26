Москвичей предупредили о первых августовских заморозках

В ночь на четверг, 29 августа, в Москве возможны первые заморозки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики уточнили, что из-за быстрой смены воздушных масс в столичном регионе ожидается переменчивая погода и колебания температуры. Начало и завершение недели будут умеренно теплыми, однако в середине ожидается кратковременная прохлада.

При этом отмечается, что ночь на четверг будет малооблачной и прохладной — в Москве ожидается 5-7 градусов, а по области от 2-7 градусов до минус 2. После полудня в Москве потеплеет до 20-22 градусов, в области до 17-22.

В последующие сутки ночи станут менее прохладными, а днем воздух прогреется до 19-24 градусов.

Ранее главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренко рассказал, что продолжительная холодная погода в европейской части России может быть связана с движением Земли, Луны и Солнца. По словам специалиста, Луна оказывает гравитационное воздействие на земную атмосферу. Также на Землю влияет более длительный лунный цикл, связанный с приближением и отдалением спутника.

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