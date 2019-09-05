Россиян предупредили об осеннем снеге и летнем тепле

Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России в конце текущей недели, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».

Речь идет о сибирских районах и Поволжье. Так, в Оренбургской области 6 и 7 сентября ожидается до минус трех градусов, в Кировской области — до минус двух. В Омской области температура может опуститься до минус пяти градусов, а в Магаданской области ночью ожидается до минус 7-10 градусов.

При этом, по словам эксперта, в европейскую часть России придет летнее тепло. В Москве в конце недели ожидается плюс 20-22 градуса, а с 9 сентября температура повысится до плюс 26 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая зима в России будет теплой и слякотной — похожей на европейскую. По его словам, наиболее теплыми и влажными месяцами будут январь и февраль. «Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей», — пояснил Тишковец.

Специалист добавил, что самым холодным периодом станут предновогодние дни. При этом климатическая зима в этом году будет отсрочена минимум на две-три недели.

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