Москвичам пообещали завершение бабьего лета

В выходные в Москве и Подмосковье ожидается похолодание до 13 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, понижение температуры возможно уже во второй половине пятницы, 13 сентября. В выходные москвичей ожидает «смешение холодного фронта и понижение температуры примерно на четыре-пять градусов», уточнил синоптик.

Вильфанд пояснил, что в субботу, 14 сентября, температура воздуха составит примерно 14-19 градусов, а в воскресенье, 15 сентября, упадет до 13 градусов. Также возможны повышенная облачность и кратковременные дожди.

«С этих выходных начнется, и вся следующая неделя будет пасмурная, дождливая, ветреная, холодная. Температура будет даже ниже, чем положено по климатической норме», — рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее стало известно, что в центральных регионах России в течение всей рабочей недели будет сохраняться теплая погода, преимущественно без осадков. «Ночные температуры держатся на уровне плюс 10-15 градусов, днем 21-26 градусов. Это июльские значения», — объясняла синоптик Людмила Паршина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!