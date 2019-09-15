Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Тишковец назвал такие резкие скачки «барической пилой». Он также предупредил, что это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В воскресенье, 15 сентября, показания барометров будут в норме — 745 миллиметров ртутного столба. С понедельника, 16 сентября, по среду, 18 сентября, они опустятся до 733 миллиметров.

К выходным атмосферное давление нормализуется. Синоптик также добавил, что на следующей неделе может пойти «чисто символический снежок», так как ожидаются околонулевые температуры.

13 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей европейской части России ожидает похолодание, после которого «обязательно будет бабье лето». При этом он призвал россиян «наслаждаться последними часами лета».

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