Синоптики предсказали первый снег в европейской части России

Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Центральной России в воскресенье, 22 сентября. Первый снег выпадет в начале следующей недели. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, суббота будет прохладной, но без осадков, температура составит 9–11 градусов. В ночь на воскресенье придет сильный циклон с северо-запада, который принесет дожди, выпадет 12–18 миллиметров осадков. В Вологодской, Ивановской, Костромской областях подует северный и северо-западный ветер со скоростью около 15 метров в секунду.

С понедельника продолжится похолодание в центре европейской части страны. Днем в Москве температура будет 6-8 градусов, ночью опустится ниже нуля. «При такой температуре в воздухе могут появиться отдельные снежинки, но говорить об устойчивом снежном покрове, пусть даже временном, пока рано. Для центра европейской части России — пожалуй, да, это будет первый снег. На севере [европейской части] в воздухе уже были отдельные снежинки», — сказал Синенков.

По данным Росгидрометцентра, резкое изменение погоды из-за циклона произойдет в Центральном федеральном округе в воскресенье. Будут резко колебаться температура и атмосферное давление. «В теплом секторе циклона столбики термометров существенно поднимутся вверх, а в тыловой части снова похолодает», — указали в службе.

В ночь на воскресенье Москва и область окажутся в теплой части циклона, осадки пройдут в основном в виде дождя. Днем пройдет холодный атмосферный фронт, к дождю прибавятся мокрый и обычный снег. «В отдельных районах не исключается налипание мокрого снега, но на большей части территории из-за сильного ветра он не удержится на ветках деревьев», — добавили Росгидрометцентре.

В понедельник вырастет атмосферное давление, осадки постепенно прекратятся, днем в столичном регионе будет плюс 5-10 тепла.

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