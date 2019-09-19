Российский поселок остался без света и воды из-за снегопада

AmurMedia Ирина / YouTube

Поселок Высокогорный в Хабаровском крае остался без электроснабжения и воды из-за сильного снегопада. Об этом сообщило издание DVHAB.

В администрации объяснили, что водоснабжения нет, так как ветер повалил деревья, в результате чего оборвались линии электропередач и отключилась водокачка. Местные жители рассказали, что поселок также остался без тепла. В то же время изданию AmurMedia стало известно, что водокачку уже подключили, а электрики работают над устранением других проблем.

«Сегодня у нас больница, детские сады и школы не работают. Мы своими силами делаем все возможное, чтобы восстановить электроснабжение. Надеемся за световой день управиться, но не факт, что сможем», — сказала главный специалист по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности поселка Яна Васюк. Она отметила, что проблема с электросетями многолетняя, «не решается годами», и свет отключается сразу же, как только начинается ветер и выпадает снег.

18 сентября в Хабаровский край пришел циклон из Якутии, снег засыпал поселок Этыркэн. Синоптики прогнозируют низкие температуры в регионе до 20 сентября.

Ранее в четверг сообщалось, что в Краснодаре из-за сильного ветра повалило несколько деревьев, павильон с квасом, металлический забор и строительный кран. В городе до 19 сентября будет действовать штормовое предупреждение из-за ветра. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

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