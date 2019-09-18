Ураганный ветер обрушил деревья и строительный кран в российском городе

В Краснодаре из-за сильного ветра повалило несколько деревьев, павильон с квасом, металлический забор и строительный кран. Об этом сообщило издание «Юга.ру».

В городе до 19 сентября будет действовать штормовое предупреждение из-за ветра. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что пострадавших от стихии нет. Там отметили, что деревья упали именно из-за сильного ветра, так как у них не было признаков аварийности.

Местные жители поделились фотографиями и видео последствий стихии в соцсетях.

Фото опубликовано @krasnodar.instanews

Фото опубликовано @a.pudovkina2019

Фото опубликовано @sarafannoe.radio.tih

Фото опубликовано @krasnodarnews

Ранее из-за сильного ветра в Екатеринбурге 6 августа повалились десятки деревьев, в том числе повредив припаркованные автомобили. Одна из веток упала на провода, в результате чего произошли перебои в движении трамваев. Ветер снес забор на улице Блюхера на проходившую мимо женщину, ее доставили в больницу. По предварительным данным, она получила перелом скулы.

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