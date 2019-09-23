Центральной России спрогнозировали затяжные холода

Похолодание в европейской части России сохранится всю текущую неделю. Средняя суточная температура будет шесть-семь градусов, что характерно скорее для октября. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, в понедельник, 23 сентября, температура воздуха в Центральном федеральном округе составит 6-11 градусов, в Центральном Черноземье — 8-13.

Во вторник и среду на севере Центральной России ночью ожидается от минус трех до плюс трех градусов, днем потеплеет до 5-10 градусов. Местами будет дождь и мокрый снег. В эти же дни в Центральном Черноземье прогнозируется плюс 8-13, местами с осадками.

Днем в четверг на севере европейской части воздух прогреется до 6-11 градусов, будут переменные дождь с мокрым снегом. В Центральном Черноземье все те же 8-13 градусов.

В московском регионе 23 сентября облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Температура днем в столице — семь-девять градусов, в области — 5-10. Такая же погода сохранится 24 сентября, но без сильного ветра и осадков. 25 и 26 числа днем 6-11 градусов, переменная облачность.

Небольшого потепления в Москве и области стоит ожидать только к выходным. Согласно прогнозам, значения средней суточной температуры находятся ниже климатической нормы на четыре-пять градусов.

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