Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Запрет инициировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как пояснили изданию в ведомстве, предполагается, что это решение поможет снизить финансовую нагрузку на россиян, а также будет способствовать созданию условий для развития ценовой конкуренции на рынке платежных услуг.

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В настоящее время граждане формально не платят комиссии за перевод средств коммунальщикам — если у поставщика ресурсов заключен договор с банком, комиссия ложится на плечи поставщика. Но по факту эти расходы учитываются при расчете тарифов, то есть в реальности их все же берут на себя потребители. «Известны факты, когда ресурсоснабжающие организации, договариваясь с ограниченным кругом банков, включали в тариф расходы на перевод платежей граждан за коммунальные услуги по непрозрачным и завышенным ценам», — сообщили в ФАС.

Если у поставщика услуг нет договора с банком, граждане сами вынуждены платить комиссию за перевод платежа. Следовательно, она взимается дважды: первый раз — в составе суммы, указанной в квитанции, второй раз ее берет сам банк за перевод денег. Более того, граждане, вносящие средства напрямую в кассу поставщика ресурсов, все равно фактически платят банковскую комиссию, поскольку компания загодя включает эти расходы в тариф.

Планируется, что запрет на включение банковских комиссий в тарифы ЖКХ начнет действовать осенью 2020 года.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги составили 564,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 28,7 миллиарда. Больше всего физические лица задолжали за теплоснабжение — 146,4 миллиарда рублей.

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