В России подорожали услуги ЖКХ

С 1 июля 2019-го плата за жилищно-коммунальные услуги в России выросла на 2,4 процента. Увеличение предусмотрено постановлением правительства от 12 ноября 2018-го.

Согласно документу, в текущем году тарифы индексируются дважды — в январе и в середине лета. «В связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18 до 20 процентов было принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1,7 процента, обеспечивающем учет повышения НДС, а с 1 июля 2019 года дополнительно на уровне 2,4 процента к январю 2019 года», — отмечается в пояснительной записке к документу.

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До сих пор плата граждан за коммунальные услуги индексировалась однократно, только с 1 июля. Стандартное увеличение тарифов в последние годы составляло около 4 процентов.

В минувшем июне стало известно, что за 2018 год задолженность российских граждан по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) увеличилась на 121,2 миллиарда рублей. В предыдущем, 2017-м, этот показатель составлял 108,6 миллиарда, то есть темпы роста долгов достигли почти 12 процентов. Хуже всего с платежной дисциплиной на Чукотке: в 2018-м там на каждого жителя пришлось 4,4 тысячи рублей, недоплаченных управляющим компаниям. В Ингушетии граждане в среднем задолжали по ЖКУ по 4 тысячи рублей, в Мурманской области — по 3 тысячи.

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