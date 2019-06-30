Названы регионы с самой дорогой «коммуналкой»

Услуги ЖКХ в России в 2018 году в среднем обходились россиянам в 17 тысяч 936 рублей в год. Таковы данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, на которые ссылается «Российская газета».

Больше всего за «коммуналку» платили жители Магаданской области — 42 тысячи 132 рубля в год, или 3511 рублей в месяц. Далее в рейтинге идут Камчатский край, Мурманская область и Чукотский автономный округ.

Исследователи насчитали 30 регионов, где коммунальный платеж в пересчете на одного жителя выше среднероссийских показателей.

Самые маленькие квитанции приходили жителям Дагестана (5487 рублей в год, или 457 рублей в месяц с человека). Чуть дороже услуги ЖКХ оценивались в республике Тыва и Ингушетии.

Таким образом, разрыв между максимальной и минимальной стоимостью услуг ЖКХ в расчете на одного жителя составил 7,67 раза.

Председатель Совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова пояснила, что минимальные платежи приходятся на регионы с низкими доходами. Население областей со сложными климатическими условиями платит за отопление больше, добавила она.

25 июня в Госдуму был внесен законопроект о признании задолженности за ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

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