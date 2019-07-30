Жители Подмосковья переплатили миллион рублей за отопление

Управляющие компании (УК) из подмосковных городских округов вернули жителям более миллиона рублей, ранее начисленных за отопление из-за ошибок в расчетах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Переплаченные из-за ошибок УК средства вернули жильцам многоквартирных домов в городских округах Подольск, Домодедово, Балашиха, Клин, Серпухов и Шаховская. Общая сумма сделанного перерасчета за отопление составила 1,16 миллиона рублей, 505 тысяч из них пришлось на Подольск. Ошибки в расчетах были допущены из-за того, что УК не учли площадь нежилых помещений в доме, завысив тем самым сумму оплаты владельцам квартир, а также из-за расчетов по нормативному потреблению, а не по показателям приборов учета.

Ранее стало известно о встрече президента России Владимира Путина с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым, которая началась с вопроса о необоснованном завышении тарифов на услуги ЖКХ. Глава ФАС объяснил подобные инциденты пробелами в законодательстве, которые уже устранены, но признал, что отдельные случаи такого рода продолжают выявляться. В частности, в 2019 году в Омске был зафиксирован случай двукратного завышения тарифов на вывоз мусора. После проверки ФАС тарифы снизили в два раза.

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