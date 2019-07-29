Путин отреагировал на завышение тарифов ЖКХ из-за «законов 90-х»

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым и поднял вопрос о необоснованном росте тарифов на услуги ЖКХ. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

«Хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, (...) — это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России», — сказал Путин. Глава ФАС назвал причиной спорных ситуаций с тарифами на услуги ЖКХ пробелы в законодательстве. «В 90-е были приняты законы, которые оставили, если быть точным, 12 "дырок" в законодательстве, которые позволяли (...) превышать установленные правительством индексы, что и происходило», — сказал Артемьев, уточнив, что эти пробелы уже закрыты.

«Не совсем. Если бы [работа с проблемой] была завершена, люди на это не жаловались бы на прямую линию», — отметил президент. Глава ФАС признал, что, несмотря на снижение количества инцидентов подобных нарушений, отдельные случаи продолжают выявляться. Одним из таких инцидентов, по словам Артемьева, как раз и стало двукратное завышение тарифов на вывоз мусора в Омске. «Провели расследования, выдали предписания, и, соответственно, власти сейчас снижают этот тариф в два раза», — сказал глава ФАС.

На необоснованное завышение тарифов на вывоз мусора один из жителей Омска пожаловался президенту в ходе прямой линии 14 апреля 2019 года.

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