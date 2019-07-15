Россиян заставили платить за снижение качества услуг ЖКХ

Жители одного из микрорайонов Хабаровска получили квитанции на оплату коммунальных услуг, в которых появилась новая строка расходов, обозначенная как «за снижение качества услуг». Об этом сообщает региональный портал DVhab.

По словам одной из жительниц микрорайона, за снижение качества услуг ей предстоит заплатить около 1200 рублей.

Представители включившей этот пункт в платежку ресурсопоставляющей компании объяснили нововведение перерасчетом. По словам коммунальщиков, в 2018 году жителям микрорайона снизили плату за ЖКХ из-за ненадлежащего качества оказания услуг по отоплению и горячему водоснабжению. При этом из-за технического сбоя снижение оплаты было рассчитано неверно, и сейчас компания планирует вернуть себе недополученные средства.

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«Учитывая интересы потребителей в части исключения увеличения финансовой нагрузки в отопительном периоде, было принято решение об осуществлении корректировок в межотопительный период 2019 года», — прокомментировали ситуацию в управляющей компании.

С 1 июля 2019-го стоимость услуг ЖКХ в России повысилась на 2,4 процента — это уже второе повышение с начала года. По оценке FinExpertiza, за 2018 год коммунальная задолженность россиян выросла на 121,2 миллиарда рублей.

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