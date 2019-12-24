Большинство россиян оказались довольны своей жизнью

Большинство россиян (около 80 процентов) оказались довольны своей жизнью. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы на сайте организации.

В исследовании говорится, что в целом удовлетворенность россиян своей жизнью выросла на 17 процентов — 20 лет назад этот показатель достигал 62 процентов (против 79 процентов в 2019 году). 90 процентов опрошенных россиян высказались, что довольны кругом своего общения, 81 процент — образованием, своим положением в обществе — 80 процентов.

Материальным положением довольны 49 процентов опрошенных россиян — в два раза больше, чем 19 лет назад, питанием и жилищными условиями своей семьи — 78 и 73 процента соответственно. Также возросла доля граждан, которые удовлетворены отношениями на работе и работой в целом (60 и 59 процентов соответственно).

Состоянием окружающей среды оказались довольны 57 процентов респондентов (20 лет назад этот показатель достигал меньше 50 процентов). 70 процентов опрошенных высказали, что удовлетворены тем, как проводят свое время, 62 процента — своим здоровьем.

В сравнении с 2000 годом изменилась ситуация и в экономике страны. Например, после 2000 года в обрабатывающих производствах были введены около 75 процентов мощностей. По предварительным оценкам с 2000 по 2019 год введены: 100 процентов мощностей в сфере аппаратуры для телевидения и связи; 97 процентов в деревообработке; 95 процентов в сфере производства пищевых продуктов, а также текстильного и швейного производства; 92 процента в сфере производства изделий медицинской техники, оптических приборов и аппаратуры; 84 процента в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий; 72 процента в автопроме; 63 процента в химическом производстве.

В ноября, согласно другому опросу ВЦИОМ, стало известно, что более 80 процентов россиян в той или иной степени считают себя счастливыми. Социологи отмечают, что счастливыми людей делают наличие семьи (29 процентов), собственное здоровье и здоровье близких (22 процента), хорошая работа (13 процентов) и дети (12 процентов). Кроме того, для счастья россиянам необходимо ощущение общей удовлетворенность жизнью (12 процентов), хорошее материальное состояние (8 процентов), наличие жилищных условий (7 процентов), а также чувство стабильности и спокойствия (6 процентов) и благополучие в личной жизни (5 процентов).

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