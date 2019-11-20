Названа доля счастливых россиян

Более 80 процентов россиян в той или иной степени считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте организации в среду, 20 ноября.

Социологи отмечают, что счастливыми людей делают наличие семьи (29 процентов), собственное здоровье и здоровье близких (22 процента), хорошая работа (13 процентов) и дети (12 процентов). Кроме того, для счастья россиянам необходимо ощущение общей удовлетворенность жизнью (12 процентов), хорошее материальное состояние (8 процентов), наличие жилищных условий (7 процентов), а также чувство стабильности и спокойствия (6 процентов) и благополучие в личной жизни (5 процентов).

Вместе с тем только 17 процентов опрошенных заявили, что чувствуют себя несчастными. Причины этому они находят в материальных трудностях (15 процентов), неудовлетворенности положением дел в стране (15 процентов) и проблемах со здоровьем (5 процентов).

Социологи отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс счастья (разница суммы условно счастливых и несчастных респондентов) в ноябре 2019 года сократился на 7 пунктов и составил 64 пункта. «Объяснением лишь частично является "осенняя хандра": сезонный фактор при подсчете индекса работал и раньше, но никогда — так существенно. Вероятно, речь идет не о смене позитивного "весеннего" сумрачным "осенним", а о росте неудовлетворенности части россиян своей жизнью в ее важнейших аспектах, включая экономическое положение, уровень доходов, состояние рынка труда, перспективы общего изменения ситуации к лучшему», — считает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Ранее россияне назвали сумму, необходимую им для счастья — ей оказалась 161 тысяча рублей в месяц. Среди возрастных групп самыми неприхотливыми оказались респонденты до 24 лет: они заявили, что им достаточно 118 тысяч рублей в месяц. На запросы россиян также повлиял и уровень дохода: чем выше была имеющаяся зарплата респондентов, тем более высокие требования к «идеальной» зарплате они предъявляли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru