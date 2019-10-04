Россияне рассказали о необходимом для счастья уровне зарплаты

В среднем жителю России необходима 161 тысяча рублей, чтобы чувствовать себя счастливым. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, передает РИА Новости.

Согласно результатам опроса, мужчины оказались более требовательны — в качестве необходимой для счастья суммы они назвали 181 тысячу рублей. Женщин устроил бы доход в примерно 138 тысяч рублей в месяц.

Среди возрастных групп самыми неприхотливыми оказались респонденты до 24 лет: они заявили, что им достаточно 118 тысяч рублей в месяц. Опрошенные в возрасте 25 до 34 лет захотели уже 159 тысяч, а граждане старше 45 лет — 171 тысячу рублей. Самыми взыскательными оказались россияне от 35 до 44 лет — для полного счастья им потребовалось бы 172 тысячи рублей в месяц.

На запросы россиян также повлиял и уровень дохода. Респонденты с зарплатой до 30 тысяч рублей посчитали, что им нужно 117 тысяч рублей. Граждане с доходом от 30 до 50 тысяч указали, что им необходимо в среднем 137 тысяч рублей; получающие от 50 до 80 тысяч — 180 тысяч рублей. Те, кто получает более 80 тысяч рублей в месяц заявили, что их устроил бы доход в примерно 238 тысяч.

Опрос проходил с 16 по 26 августа. В нем участвовали 2,5 тысячи экономически активных респондентов старше 18 лет в 449 населенных пунктах из всех округов России.

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