Россияне назвали справедливую зарплату

Жители крупных городов России считают справедливой зарплату в 66 тысяч рублей в месяц. К таким выводам пришли авторы исследования, проведенного компанией «Сбербанк Страхование жизни» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Исследование проводилось в 39 городах России. По мнению респондентов, 66 тысяч рублей в месяц хватит для удовлетворения текущих потребностей «на достойном уровне», крупных покупок и откладывания денег на будущее.

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Оценки справедливого уровня зарплаты разнятся в зависимости от пола, возраста опрошенных, а также их принадлежности к определенным социальным группам. Самую высокую оценку дали мужчины (68,6 тысячи рублей) и люди с высшим образованием (68,4 тысячи рублей). Люди со средним и высшим образованием посчитали справедливым уровнем зарплаты 61,1 тысячи рублей, граждане в возрасте от 18 до 30 лет — 56,2 тысячи рублей, от 40 до 50 лет — 67,2 тысячи рублей.

Среди регионов лидером по зарплатным ожиданиям оказалась Москва. Ее жители считают достойным заработок в 99 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге и Владивостоке респонденты называли 77 тысяч рублей, в Хабаровске — 75 тысяч. Самый низкий показатель отмечен в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — 58 тысяч рублей.

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