У россиян выросли зарплаты

За последние четыре года в России значительно выросло число граждан, которые получают более 30 тысяч рублей в месяц, следует из опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Так, если в феврале 2015 года больше 30 тысяч зарабатывали лишь пять процентов респондентов, то в августе текущего года их число выросло до 12 процентов.

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Кроме того, за этот период выросло число россиян, которым повышали зарплату — с 11 до 14 процентов. Удовлетворены своей зарплатой 13 процентов респондентов. В 2016 году этот показатель равнялся 11 процентам, а в 2002 — лишь семи процентам.

Тем не менее каждому пятому россиянину часто не хватает денег до зарплаты. Отмечается, что с дефицитом средств сталкиваются прежде всего те граждане, которые получают не более 14 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что почти 12 процентов россиян получают зарплату более 75 тысяч рублей. Больше всего сотрудников с зарплатами выше обозначенной суммы в сфере добычи полезных ископаемых, финансов и рыболовства.

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