Названа доля россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей

Зарплату выше 75 тысяч рублей получают почти 12 процентов россиян. Об этом стало известно из исследования, проведенного по заказу РИА Новости.

Больше всего сотрудников с зарплатами выше обозначенной суммы в сфере добычи полезных ископаемых, финансов и рыболовства — такой доход у трети занятых в этой отрасли. В области IT зарплату выше 75 тысяч рублей получают 27 процентов граждан.

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В то же время отмечается, что доход ниже 15 тысяч рублей зафиксирован у каждого пятого сотрудника в области образования, туризма, сельского и лесного хозяйства. Лидером по низкой зарплате стала отрасль легкой промышленности, где менее 15 тысяч рублей зарабатывают более 30 процентов россиян.

Исследование проводилось на основе информации Росстата о средних зарплатах в мае 2018-2019 годов, а также по распределению зарплаты в апреле 2019 года. Цифры приводятся с учетом выплаты подоходного налога.

В июле стало известно, что зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян. Между тем в самую многочисленную категорию по заработным платам входят россияне с зарплатой в диапазоне от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц — более 775 тысяч человек.

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