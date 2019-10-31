Врачи оказались самыми счастливыми россиянами

Названы профессии, работники которых считают себя самыми счастливыми людьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.

По данным опроса, наиболее счастливые люди работают в медицине и фармацевтике. Средний уровень счастья работников этих сфер составил 6,1 по десятибалльной шкале. На втором месте — сотрудники госслужбы и НКО с результатом 5,9 балла. В тройке лидеров представлены респонденты из сферы управления персоналом (5,8 балла).

Наименее счастливые россияне заняты в автомобильном бизнесе (4,4 процента). Представители рабочих профессий также признались в невысоком уровне счастья (4,7 процента).

Самыми счастливыми оказались жители Ханты-Мансийского автономного округа и россияне в возрасте 55 лет и старше. Наименьший уровень счастья зафиксирован в Ставропольском и Пермском краях, а также у россиян от 18 до 24 лет.

Ранее в октябре россияне признались, что им необходима 161 тысяча рублей, чтобы чувствовать себя счастливым. Среди возрастных групп самыми неприхотливыми оказались респонденты до 24 лет: они заявили, что им достаточно 118 тысяч рублей в месяц. На запросы россиян также повлиял и уровень дохода: чем выше была имеющаяся зарплата респондентов, тем более высокие требования к «идеальной» зарплате они предъявляли.

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