Россию сочли очень благополучной страной

Россия по «индексу благосостояния» вошла в список стран с наиболее сильными положительными изменениями за последние 12 лет. Это следует из ежегодного индекса SEDA, который составляется консалтинговой компанией The Boston Consulting Group. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Аналитики оценивали 143 страны по таким критериям, как здравоохранение, экономическая стабильность, образование, состояние окружающей среды, уровень доходов и государственного управления, занятость населения, инфраструктура, уровень доходного и имущественного равенства. Если изменения в этих сферах сильные, то с точки зрения «устойчивого развития» страна эффективно преобразует богатство в благосостояние.

Россия в этом рейтинге попала в первые 25 процентов наиболее благополучных государств мира. По данным аналитиков, уровень материального неравенства в России «относительно комфортный» по сравнению с другими государствами. Кроме того, в стране относительно хорошая ситуация со здравоохранением, инфраструктурой и занятостью. Как отмечают аналитики, показатели образования в России всегда были высокими, но за 12 лет существенно ухудшились.

Между тем действительно плохим оказался лишь один показатель — состояние гражданского общества. По нему у России показатели хуже среднемировых. Ситуация с госуправлением и экономической стабильностью ниже ожиданий, однако по ним ситуация в стране улучшается. Оценки состояния окружающей среды в течение 12 лет стагнируют.

«Индекс благополучия», составляемый The Boston Consulting Group, является одной из альтернатив «индекса счастья» ООН. Однако если последний составляется на основании субъективных опросов, то индекс SEDA при оценке «благополучия» и «благосостояния» использует только объективно измеряемые показатели. В частности, он показывает, как государство способно конвертировать «материальное» благосостояние (рост ВВП на душу населения) в «благополучие» граждан.

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