Казахстан обошел Россию в рейтинге благополучия

Россия заняла 59-е место среди 152 стран в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года, свидетельствуют результаты исследования The Boston Consulting Group (BCG).

Эту позицию Россия занимает с 2014 года. Ее ближайшими соседями в рейтинге оказались Аргентина (58-е место) и Грузия (60-е место). Россию также обогнали Казахстан (57-е место) и Белоруссия (52-е место).

«За последние 10 лет Россия продвинулась вперед по большинству измерений, особенно в области инфраструктуры и экономической стабильности. В то же время понизились показатели по здравоохранению, и это повлияло на общий результат», — прокомментировал РИА Новости председатель BCG Россия Владислав Бутенко.

Лидером рейтинга стала Норвегия, далее следуют Швейцария и Исландия. Также в десятку вошли Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды.

Ранее в декабре стало известно, что Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся экономик по версии Bloomberg, опередив Китай и Южную Корею.

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