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Россия оказалась перспективнее Китая

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Россия заняла второе место рейтинга развивающихся экономик по версии Bloomberg, опередив Китай и Южную Корею.

Составители рейтинга сравнили 20 стран по уровню роста ВВП в 2018 году, суверенному кредитному рейтингу, величине валютных резервов, а также состоянию фондового рынка.

Только у двух стран — Малайзии и России — итоговый балл оказался выше двух: 2,55 и 2,36 соответственно. Китай занял третье место с результатом 1,39 балла.

В первую пятерку также вошли Филиппины (один балл) и Колумбия (0,89). На десятом месте оказалась Южная Корея (0,75 балла), партнеры России по БРИКС Индия (0,48 балла), Бразилия (минус 0,85 балла) и ЮАР (минус 3,07 балла) заняли 12.15 и 19 места соответственно.

Составители отмечают, что Малайзия смогла занять первое место благодаря профициту платежного баланса, устойчивому экономическому росту, низкой инфляции и относительно низкой доходности гособлигаций на уровне 4,17 процента годовых.

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